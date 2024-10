Serrati controlli degli uomini della polizia di Cagliari in occasione dell’ultimo fine settimana. In particolare, nella notte di sabato, gli agenti hanno aumentato le azioni sul campo volte al contrasto delle condotte di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Il servizio ha visto l’impiego anche di unità cinofile e di pattuglie del Comando Municipale del di Quartu Sant’Elena. Il servizio si è concentrato soprattutto nel lungomare Saline, adiacente ai principali locali della movida e, in concomitanza, con alcuni eventi musicali.

Non sono tuttavia mancati i controlli itineranti in tutto l’hinterland cagliaritano. In totale sono stati controllati 40 veicoli e 52 persone. All’esito degli accertamenti sono state ritirate due patenti i cui possessori sono stati denunciati per guida sotto effetto di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno anche proceduto ad una contestazione amministrativa relativa ad un conducente con revisione del veicolo scaduta.