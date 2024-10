Venerdì 7 e sabato 8 dicembre andrà in scena la versione invernale di “Le Vie del Vì”, organizzata dall'Asd Amatori Nettuno in collaborazione con Wine App e Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero che lo ha inserito nel calendario degli eventi “Mes Que un Més”.

Il meglio dell’enogastronomia sardaDoc, Docg e Igp, tra cui Cannonau, Monica, Nuragus, Nepente di Oliena, Vermentino di Gallura e tante “bollicine”, si ritroverà in Piazza Pino Piras e all'ex Mercato Civico. Le aziende vitivinicole che hanno sposato l'iniziativa, provengono da tutta la Sardegna: Dolianova dal Parteolla, Sardinia Wines dal Sulcis, Gostolai da Oliena, Polinas wine da Bonnannaro, Piero Mancini dalla Gallura, Cantina Fara da Sennori, Panzali da Usini mentre di Alghero ci saranno Cargiaghe e Fois dell'Accademia Olearia.

La degustazione sarà accompagnata da piatti della tradizione sarda e algherese, rivisitati in chiave “street food” e preparati dai migliori ristoranti locali. non mancherà la buona musica, tra cui il concerto di Moses Concas, il musicista sardo vincitore nel 2016 della trasmissione televisiva Italia's Got Talent, in programma in Piazza Pino Piras sabato 8 dicembre dalle 21.00.

I ticket, che potranno essere acquistati nella postazione allestita presso la Torre di San Giovanni, al costo di 10 euro, più un euro di cauzione per il bicchiere, e comprendono una sacca, un bicchiere e quattro degustazioni di vino. Maggiori informazioni sul sito di Alghero Turismo, sull'applicazione Wine App scaricabile gratuitamente o sulla pagina Facebook dedicata all'evento.