Tiana è un paese di poco più di 500 abitanti situato ai piedi del Gennargentu, nella Barbagia di Ollolai.

Il paese, circondato da tti boschi di lecci, sughere, castagni e noci, è incastonato nella valle del ume Tino e del rio Torrei e per lungo tempo l’economia locale, con i suoi orti, i mulini e le sue gualchiere, si è basata sulla presenza di questi due corsi d’acqua.

Il territorio di Tiana era abitato già nel neolitico, come testimoniano la presenza delle domus de janas: Forreddos de Mancosu e ancora oggi Tiana conserva una rara testimonianza ottocentesca di archeologia industriale: la Gualchiera (in sardo Cracchera) che veniva utilizzata per ammorbidire l’orbace, tessuto di lana di pecora o capra utilizzato per il costume tradizionale.

Tiana ha anche dato i natali all’uomo più vecchio del mondo (Guinnes dei primati 2011) vissuto no all’età di centotredici anni. La presenza di numerosi ultra novantenni e diversi centenari suggerisce che il clima e l’alimentazione siano favorevoli alla buona qualità della vita, vi invitiamo perciò a visitare il paese per ammirare i colori della sua ricca natura e degustare i prodotti locali tra i quali spiccano i fagioli (faittedda tianesa), le deliziose fruttine di pasta di mandorle e Is pitzudas cun gherdas (focacce con grasso di maiale).

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

ORE 17:30 Apertura cortes, laboratori e mostre.

SABATO 12 NOVEMBRE

ORE 9 Apertura cortes, laboratori e mostre.

DALLE 10 ALLE 18

Rappresentazioni attività creative

Museo di archeologia industriale Le vie dell’acqua lungo il Rìo Torrei. - Località Gusabu.

In sa crachera de Franzisku Bellu: visita guidata con dimostrazione della follatura dell’orbace.

In su mòlinu ‘e Pera Bellu e in Su mòlinu de

su Monzu Le vie del mugnaio, dimostrazione dell’arte e della tecnica della macina del grano.

La liera della lana di pecora: fasi dimostrative della lavatura della lana, della cardatura, della pettinatura, della latura

Preferite l’archeologia industriale?

Ecco l’unica gualchiera, originale, ancora funzionante in Europa! Il bel mulino, vero, incluso. Ne ammirerete, con le guide sul posto, i meccanismi, ne udrete i ritmici battiti, ne valuterete potenza ed e cienza a un tempo e i loro motori idraulici, perenni e funzionanti. Quanto al resto le sorprese, di solito, non le riveliamo; le scoprirete da voi!

e orditura tradizionale. La liera della lana tinta: fasi dimostrative dell’arte della tintura della lana con erbe e piante locali.

DALLE 10:30 ALLE 18

Itinerario dell’arte e della storia, lungo le vie e le cortes all’interno del centro storico, alla riscoperta degli antichi mestieri.

Rappresentazioni attività creative

Sa ‘omo ‘e su forru’ In su corzu‘e Prunischeddu: a cura delle pani catric