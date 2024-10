Una tre giorni dedicata ai sapori, ai profumi, ai colori e al prezioso vino di un centro immerso nelle foreste di sughero e lecci del Mandrolisai: Ortueri.

Questo fine settimana, infatti, l’appuntamento è con la manifestazione dal titolo “Magasinos Apertos: un itinerario enogastronomico e culturale lungo le vie della memoria”, organizzata dall’Associazione Culturale “Magasineris de Ortueri”, in collaborazione con il Comune e le maestranze vitivinicole locali.

Si inizia questo pomeriggio alle 16:30 con l’apertura dell’antica casa Museo “Sa omo de Arremundicu o Casa Cao”, allestita per l’occasione. Si prosegue alle 17:00, nella sala consiliare, con il seminario sulle maggiori dipendenze da alcool. Interverrà il professor Giovanni Biggio, Neuro Psicofarmacologo - Università degli Studi di Cagliari e la Dottoressa Rosalba Cicalò, Direttore SERD Nuoro.

Domani, sabato 3 giugno, alle 17:30, sempre nella sala consiliare, spazio al concorso enologico con esperti del settore vitivinicolo.

La giornata di domenica, invece, presenta un programma ricco, organizzato nei minimi particolari dall'Associazione, che dà la possibilità ai turisti e visitatori, a partire dalle ore 9:00, di scoprire la cultura, le tradizioni, l'enogastronomia dell’antico borgo medievale. Ma non solo, anche mostre, un concorso fotografico, esposizioni artigianali, rivisitazioni degli antichi mestieri, musica per le vie del paese, maschere tradizionali e animazione per bambini.

“Concittadini e enoturisti – spiega il sindaco Pierluigi Corriga - vivranno l'esperienza di visitare magasinos e buttegas , addentrarsi e intrattenersi in un percorso enoculturale e di valorizzazione del nostro borgo fatto di vie, opifici e scorci davvero suggestivi; ricavandone convivialità e accoglienza secondo un equilibrato mix di sapori , suoni e colori tratti dalla antica e robusta via delle tradizioni paesane ortueresi, con la possibilità di trattenere le immagini migliori e, volendo, partecipare al previsto concorso fotografico”.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO:

venerdì 2 giugno



ore 16:30: apertura dell’antica casa Museo “Sa omo de Arremundicu o Casa Cao” allestita per l’evento



ore 17:00 - 19:00 (sala consiliare): seminario sulle maggiori dipendenze con il Prof. Giovanni Biggio, Neuro Psicofarmacologo -

Università degli Studi di Cagliari e la Dottoressa Rosalba Cicalò - Direttore SERD Nuoro





Sabato 3 giugno



ore 17:30 (sala consiliare): concorso enologico con esperti del settore

vitivinicolo



Domenica 4 giugno



a partire dalle ore 9:00: apertura itinerario enogastronomico e culturale tra is Magasinos



mostre, esposizioni artigianali e rivisitazioni degli antichi mestieri, per le vie del paese



mostra archeologica del territorio di Ortueri



eventi musicali itineranti lungo il percorso



ore 10:00 (piazza marconi): vestizione pubblica e uscita de is Sonaggiaos e s’Urzu



ore 10:30: (piazza martiri) intrattenimento e animazione per i bambini



ore 11:00 (piazza martiri): concorso fotografico a premi (iscrizione e

partecipazione libera a fotografi professionisti e amatoriali)



ore 17:00 (sala consiliare): premiazione del concorso fotografico e

proiezione delle foto dei partecipanti



a seguire...

gioco dei pacchi (piazza Marconi)