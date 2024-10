Un’Italia spaccata in due in questi giorni di fine maggio, in cui il nord sarà investito da un fronte di aria polare e caratterizzato da temporali, vento e neve fino a 1.500 metri, mentre ci sarà sole e caldo al sud. Lo annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"Nelle prossime ore - afferma - avremo frequenti focolai temporaleschi sul versante adriatico e, dalla sera, anche al nord. All'estremo sud e in Sardegna il tempo sarà splendido con tanto sole e massime fino a 27-30°C".

Tra giovedì 30 pomeriggio e venerdì 31 è previsto l'arrivo di nucleo di aria polare che investirà il nord fino al cuore della Pianura Padana. Giovedì mattina gli ombrelli si apriranno già su tutto il nordest, poi dal pomeriggio anche sul nordovest e le Marche. Sono attesi i primi fenomeni temporaleschi anche intensi. Il maltempo sarà particolarmente intenso venerdì.

"Sono previsti nubifragi, grandinate, possibili tornado - afferma Sanò - e un crollo delle temperature che favorirebbe anche il ritorno della neve fino a 1.500-1.800 metri sulle Alpi".

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 29 maggio: cielo velato. Venti deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest, deboli variabili sul settore orientale. Mari mossi, poco mossi sul settore orientale.

Previsioni per giovedì 30 maggio: cielo prevalentemente velato. Temperature in lieve aumento sul settore orientale, stazionarie altrove. Venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forti sulle coste della Gallura.

Mari poco mossi o mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Previsioni per venerdì 31 maggio: cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, nelle zone interne. Temperature in diminuzione le massime, stazionarie o in lieve aumento le minime. Venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forti sulle coste della Gallura. Mari mossi, localmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: sabato e domenica si prevede cielo irregolarmente nuvoloso con probabili precipitazioni in particolare nella giornata di domenica. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi sino a forti sulle coste della Gallura. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi.