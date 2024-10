Arriva la svolta sulla linea ferroviaria Isili-Dolianova chiusa da un anno e mezzo a seguito dei lavori di manutenzione da eseguirsi sul ponte di Barrali. Dopo le ripetute proteste del Sindaco di Barrali Fausto Piga, Abbanoa in data 13 agosto2018 ha infatti pubblicato il seguente comunicato stampa. Barrali, eliminazione della condotta sul ponte ferroviario, lunedì 20 saranno eseguiti gli interventi di connessione Entra nel vivo il cantiere avviato da Abbanoa nelle scorse settimane per eliminare la condotta dell’acquedotto che attraversa il ponte ferroviario di Barrali.

Lunedì 20 agosto 2018 l’impresa incaricata eseguirà gli interventi per realizzare i collegamenti delle nuove tubature che prenderanno il posto dell’attuale tratto. Nel frattempo sono state realizzate tutte le opere propedeutiche a bordo fiume e portati in cantiere tutti i pezzi speciali che comporranno l’opera. L’intervento deve essere fatto con tutte le precauzioni necessarie perché da questa condotta dipende tutto il ramo dell’acquedotto che alimenta non solo Barrali, ma anche Pimentel, Samatzai, Serrenti e Samassi.

L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME. Entro la fine del mese saranno completati anche i lavori del nuovo attraversamento del fiume. La futura condotta sarà posata a una profondità di due metri sotto l’alveo del corso d’acqua e sarà protetta con un getto di calcestruzzo. Inoltre, sarà effettuato un ulteriore scavo a monte per realizzare un’opera di protezione ulteriore definita “taglione”. Considerata la rilevanza degli interventi da realizzare nell’alveo, è stato necessario attendere il periodo di magra del fiume. Periodo che quest’anno è arrivato in ritardo a causa delle abbondanti precipitazioni che si sono verificate nei mesi di maggio e giugno.

EROGAZIONE GARANTITA. Durante gli interventi programmati per lunedì sarà necessario mettere temporaneamente in stand by l’operatività dell’acquedotto. L’erogazione all’utenza nei centri serviti sarà comunque garantita dalle manovre in rete e dalle scorte presenti nei serbatoi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione.