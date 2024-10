Fine del lockdown a Capoterra? Ebbene sì, il sindaco Francesco Dessì, (nella foto), in un post sui social, annuncia la fine delle restrizioni: “Da lunedì 4 maggio si potrà andare alla Comunità Montana e si potranno fare le passeggiate in spiaggia. Si raccomanda assolutamente di mantenere il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e di evitare gli assembramenti”.

Sempre lunedì 4 maggio sarà riaperta l’isola ecologica, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16; il sabato dalle 6 del mattino alle 12, domenica e festivi il servizio non sarà attivo; sempre il 4 maggio, sarà riaperto anche il cimitero, nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12. Come sempre, è fondamentale l’utilizzo delle mascherine e prestare molta attenzione a non creare assembramenti.