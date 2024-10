Una giornata al mare che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Ieri mattina nella spiaggia cagliaritana del Poetto un bambino di 5 anni è stato portato via dalla corrente mentre faceva il bagno con braccioli e ciambella. Il piccolo era in compagnia del padre quando la corrente lo ha trascinato a largo senza che il genitore potesse intervenire prontamente. A quel punto un finanziere non in servizio, che si è reso conto della situazione di pericolo che si stava verificando, si è tuffato in mare e ha recuperato e portato in salvo il bambino agitato e spaventato per l’accaduto.