Vertice dei capigruppo di maggioranza e opposizione per discutere il calendario dei lavori pre natalizio. Il presidente dell'Assemblea Michele Pais proporrà la calendarizzazione di una seduta per la prossima settimana per definire il ricorso all'esercizio provvisorio, considerato che la manovra da nove miliardi, approvata dalla Giunta ma non ancora trasmessa in commissione Bilancio, approderà in Aula dopo l'Epifania.

Alla riunione il capogruppo di LeU Eugenio Lai chiederà che all'ordine del giorno della prossima seduta sia inserito anche "il tema della cannabis legale, al fine di chiarire le modalità e i limiti per la coltivazione, trasformazione, commercializzazione e utilizzo della canapa in Sardegna".

Secondo Lai e il consigliere Daniele Cocco, "è necessario fare chiarezza in un settore produttivo che può portare lavoro e benessere alla Regione e nel quale tanti giovani imprenditori sardi hanno investiti tempo e denaro".