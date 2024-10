Durante la discussione dell'assestamento di bilancio 2014 ci sarà un emendamento della Giunta regionale per poter procedere alle stabilizzazioni dei precari dell'Ente Foreste (500 per tre anni, 1.500 complessivi).

E' quanto emerso durante l'audizione in Commissione Bilancio dell'assessore della Programmazione, Raffaele Paci.

"Su mia precisa richiesta l'assessore Paci ha ribadito che ci sarà un emendamento dell'Esecutivo per procedere alle stabilizzazioni previste dalla legge che era stata approvata all'unanimità nella precedente legislatura ritenendo di chiudere una vicenda già in essere con la giunta Soru - spiega il capogruppo di Sel, Daniele Cocco - questa modifica serve per porre immediato rimedio ad un mero errore materiale per il quale nell'assestamento si fa riferimento all'articolo 4 della legge del 2014 sulle somme in diminuzione all'Ente foreste".