“Siamo convinti e ci saremo aspettati che il giudizio tenesse conto di una norma che è stata votata a maggioranza in commissione e, seppure emendabile, certamente non è da ritenersi intrusa e non andava stralciata. Non abbiamo pensato a nessuno spot elettoralistico o a perseverare in alcunché, ma in ordine alle disposizioni sulla nautica la Giunta ha voluto esclusivamente confermare e riproporre in Finanziaria un disegno di legge già approvato su una misura che tende a fornire lo sviluppo di un’attività che la stessa presidente dell’Aula ha sempre ritenuto strategica per lo sviluppo turistico della Sardegna. Si tratta di una soluzione per attrarre nella nostra isola i diportisti considerando l’Iva per le imbarcazioni che stazionano in porto alla pari delle strutture ricettive”.

E’ quanto afferma l’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda, replicando alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Regionale in merito alle norme intruse della Finanziaria 2014.

“Stiamo intervenendo su misure di sviluppo nella legittimità di quelle che sono strategie politiche presenti nel programma con il quale siamo stati designati alla guida della Regione – riprende l’assessore – anche sulle misure per la spendig review siamo disponibili a rivedere alcune parti della norma per le quali ci rimetteremo alla discussione dell’Aula”.