Impegno assunto e mantenuto in giornata: 4 milioni subito disponibili per il sostegno immediato alle aziende suinicole gravate dall'aumento del costo dell'energia e dei mangimi e dal perdurare del blocco delle esportazioni fuori regione. Passa un emendamento della Giunta, voluto dal presidente Christian Solinas, che stamane a Cagliari, prendendo la parola davanti ai lavoratori delle campagne portati in piazza da Coldiretti, aveva assunto pubblicamente l'impegno per un intervento immediato, da sommare a quelli già programmati in Finanziaria e da altri che seguiranno con la "Omnibus 2".

"Un impegno che era assolutamente urgente mantenere - sottolinea il Presidente Solinas - e che vuole dimostrare ancora una volta quanto i problemi delle aziende agricole e zootecniche stiano a cuore a questo governo regionale, che vede in questo settore un motore di importanza vitale per l'economia sarda. Stamane - prosegue il presidente ðð- ho voluto essere al fianco dei lavoratori delle campagne che eroicamente, con tanti sacrifici, hanno tenuto in vita le loro aziende e continuano la tradizione produttiva fondamentale per la nostra economia e la nostra cultura".

L'indiscriminato aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime danneggia gravemente le nostre aziende, insieme alle quali, dice Solinas, rivendichiamo dallo Stato e soprattutto dall'Europa, che nasce per temperare queste turbolenze di mercato, un impegno a calmierare i prezzi e a fissare un tetto che continui a tenere remunerativa la produzione.

"È questo che oggi chiedeva alla politica la bellissima manifestazione di agricoltori e allevatori - conclude il presidente della Regione ð- che hanno manifestato la volontà di collaborare con le Istituzioni non solo con la giusta protesta, ma anche con la proposta costruttiva, nonostante le informazioni errate e fuorvianti diffuse da certi ambienti politici interessati, evidentemente, più ad alimentare che a risolvere i veri problemi del mondo produttivo".