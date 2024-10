Martedì 21 febbraio la commissione Bilancio del Consiglio regionale potrebbe approvare la Finanziaria 2017 da 7,6 miliardi di euro che, con alcune modifiche, sarà pronta per l'Aula da metà della settimana prossima.

Oggi il parlamentino, presieduto da Franco Sabatini (Pd), ha approvato i primi due dei cinque articoli della legge di stabilità con alcuni emendamenti.

Tra questi, un milione di euro per gli edifici di culto e due milioni per il riequilibrio finanziario delle Province.

Confermato l'emendamento per costituire il fondo da 14 milioni per l'Agricoltura, comprese le risorse per il ritiro del pecorino romano invenduto dal mercato.

Si assottiglia così il 'tesoretto' di 25 milioni di euro lasciato libero dalla Giunta e messo a disposizione del Consiglio, ma si stanno recuperando risorse anche da altri capitoli, come nel caso del fondo Ismea e di piccole variazioni sui cantieri archeologici.

Complessivamente gli emendamenti della Giunta sono una ventina, mentre quelli della maggioranza una quarantina.

Il termine per la presentazione delle proposte di modifica scade stasera alle 19.