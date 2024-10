"E' una Finanziaria tecnica, finalizzata al superamento dell'esercizio provvisorio ed al vincolo della spesa in dodicesimi, con il rispetto del termine del mese di febbraio". Così il presidente della Regione, Christian Solinas, sul via libera della Giunta regionale alla Finanziaria 2021 da quasi 9 miliardi di euro.

"L'indirizzo politico sarà contenuto in modo articolato nella successiva variazione di bilancio - aggiunge il governatore - che la Giunta presenterà nelle prossime settimane alla valutazione del Consiglio regionale con una più puntuale quantificazione delle definitive autorizzazioni di spesa, in quanto le previsioni delle entrate fiscali, attualmente incerte e pesantemente condizionate dalle misure restrittive delle attività economiche per il contrasto alla pandemia, potranno essere definite solo a fine maggio, anche con il riconoscimento di eventuali compensazioni che lo Stato potrebbe assicurare ai fini della sostenibilità dei bilanci regionali".

L'obiettivo è attuare una manovra finanziaria snella per uscire dall'esercizio provvisorio e rendere immediatamente disponibili 25 milioni per la continuità territoriale e nuove risorse per la sanità, il sostegno alle imprese e al lavoro e per garantire piena operatività agli Enti locali. "Quella approvata è una Finanziaria che poggia su conti certi e copertura delle spese, per questo è una manovra snella - spiega l'Assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino - che conferma appunto le norme di autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, senza ulteriori proposte di rifinanziamento, ma ci prepariamo a svolgere un ruolo di primo piano nella fase post Covid. Considero fondamentale e urgente portare avanti una battaglia unitaria per ottenere, attraverso le risorse del Recovery fund, il massimo possibile per la nostra Isola".