L’Associazione formata dai Comuni di Atzara, capofila, Aritzo e Tonara ha ottenuto un finanziamento di quasi due milioni di euro per la ristrutturazione degli edifici di proprietà regionale.

Il progetto presentato, con una valutazione di 99 punti su cento, si è classificato al primo posto della graduatoria.

<<Buone notizie per il territorio e per l’anno appena cominciato>> commenta il sindaco di Atzara Alessandro Corona. <<Nel nostro paese si interverrà sull’ex Isola, che diventerà un moderno centro di coworking e di artigianato locale. Per Atzara sono previsti, infatti, oltre un milione e duecentomila euro>>.