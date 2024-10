Dopo la delibera dell’Esecutivo di ieri che ripartisce il finanziamento alle sedi universitarie decentrate di Nuoro, Olbia e Oristano, il presidente Francesco Pigliaru incontrerà, nelle prossime settimane, i rettori delle Università e il sindaco di Alghero "per condividere - si legge in una nota stampa della Regione - regole chiare, trasparenti e di buona gestione che trasformeranno anche il dipartimento di Architettura algherese in sede decentrata e valorizzeranno il ruolo dell'Università nei territori, che concorre in misura importante ad aumentare il numero dei laureati sardi".

"Si tratta della svolta decisiva nel percorso annunciato e avviato già dallo scorso aprile dalla Giunta regionale e con cui si va a sostenere un'eccellenza che appartiene a tutta la Sardegna.

Non ricompreso tra le sedi decentrate, il dipartimento della Facoltà di Architettura ha sinora goduto di un capitolo apposito per i "Corsi di laurea ad Alghero" e, nel 2015, ha ottenuto dalla Giunta Pigliaru un finanziamento di 300 mila euro quale quota parte separata dal Fondo unico".