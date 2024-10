Sono 14 i progetti presentati dalla Sardegna per il bando del ministero per il Sud che finanzia ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno che hanno superato la prima fase.

Oltre ai 5 dell’Università di Sassari (AgriFutura da realizzare a Arborea; piattaforma tecnologica europea da realizzare a Olbia; Cultural heritage da realizzare a Bosa; Centro di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione per il design nella sede dell’ex cotonificio di Alghero; polo tecnologico di ateneo da realizzare a Sassari) ce ne sono tre dell’Università di Cagliari (ecosistema regionale del distretto marmi di Orosei, Montevecchio 4D e Fabbrica dell’innovazione), uno di porto Conte Srl (Centro di alta formazione per gestione di ecosistemi marini), due del Cnr (riqualificazione dell’ex villaggio Enel del Taloro e Pramalabs), Crs4 (Sulcis iglesiente innovation ecosystem), centro ricerche Sotacarbo (polo di innovazione su idrogeno e combustibili verdi) e Consorzio studi universitari Sardegna centrale (Restart innovation hub da realizzarsi a Pratosardo, Nuoro).

Quest’ultimo ha superato la prima fase di candidatura di idee progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Si trova pertanto in graduatoria utile e dovrà quindi predisporre il progetto di dettaglio entro il 25 febbraio . Il progetto è stato realizzato da un gruppo di 30 professionisti composto da progettisti , ricercatori ed esperti provenienti da vari centri di ricerca nazionali .

Il titolo è Restartinnovation hub for Knowledge and Sustainable Management of Mediterranean Agricultural and Forestry Systems, durerà 36 mesi ed è stato proposto dal Centro regionale di Competenza R.E.S.T.A.R.T. - Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, in ambito PNRR, e verrà svolto, come già detto, a Pratosardo.

I partner sono l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università Politecnica delle Marche, il Comune di Nuoro, la Provincia di Nuoro, Suber Extra, Spin-off Elighes, AECOS Srls, Rovajo Srl, Germina, Plans, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Nuoro, Confartigianato Imprese Nuoro-Ogliastra, Confcooperative Nuoro-Ogliastra, Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Nuoro Ogliastra, Confesercenti Nuoro, Confindustria Sardegna Centrale, Coldiretti Nuoro Ogliastra, Consorzio Operatori Pratosardo. L’investimento ammonta a € 13.200.000.