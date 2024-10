Sicuramente sono tornati a casa soddisfatti i quattro concorrenti sardi che, grazie all’agente regionale Augusto Contini, hanno partecipato alla finalissima nazionale del concorso Il + bello d'Italia svoltosi ad Asti.

Lo strepitoso Teatro Alfieri ha fatto da cornice all’evento, splendida location nel cuore della dittà soprannominata come la piccola Scala, vista la somiglianza al famosissimo Teatro di Milano.

I giovani ragazzi sardi arrivati fino alla fine si sono contesi l’ambito titolo nazionale in mezzo a quasi cento ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.

L’evento, che ha avuto inizio alle 21, condotto da Wladi Tellini e Marika Fruscio, ha visto la presenza di una giuria qualificata tra le quali diverse giornaliste e opinioniste di programmi tv importanti.

I concorrenti Sardi Alessio Roggio di Sennori, Manuele Edoardo Del Vigo di Sassari e Michael Musiu di Settimo San Pietro sono arrivati tra i primi 30 classificati, mentre Giovanni Frau di Selargius non ha passato la prima eliminazione.

Lo scontro si è fatto molto interessante nella parte finale dello spettacolo quando sono stati eletti i primi dieci classificati tra cui ha avuto ancora la meglio Michael Musiu.

Durante lo show è stato chiamato sul palcoscenico l’agente regionale Augusto Contini che ha ricordato al pubblico e alla numerosa stampa presente in platea il brutto avvenimento che ha colpito la Sardegna come l’alluvione e di come tutti i concorrenti finalisti si siano mossi per dare una mano all’isola.

La parte finale dell’evento è stata un susseguirsi di emozioni soprattutto quando è stato chiesto di rivotare Michael Musiu e Flavio di Pescara perché a pari merito. Il risultato finale ha visto trionfare Flavio, mentre Michael non ce l'ha fatta per un punto.