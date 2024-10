È stato filmato con una telecamera nascosta mentre incendiava in un terreno cumuli di rifiuti.

Un 24enne di Milis è stato denunciato dagli uomini della stazione Forestale di Seneghe e dai colleghi del Nucleo investigativo dell'Ispettorato per smaltimento di rifiuti e immissione di fumi in atmosfera.

L'episodio è avvenuto in località Murdegu a Milis. Già da tempo i Forestali tenevano sotto controllo la zona dove erano stati registrati abbandoni di rifiuti e incendi. Hanno quindi piazzato in zona delle telecamere nascoste. Una di queste, posizionata vicino a un cumulo di carta, cartone e altro materiale, ha immortalato il giovane mentre li incendiava. Il 24enne è stato quindi denunciato.

Una multa, invece, è stata elevata nei confronti di un 32enne di Tramatza per aver abbandonato alcune buste di plastica piene di rifiuti in località Cunzae Nou, in agro di Milis: dovrà pagare 600 euro.