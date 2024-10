“Mi è stato comunicato da Ats che una signora residente a Santa Giusta è stata ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari perché risultata positiva al covid-19. La signora è già in terapia non intensiva e risiedeva solo da qualche mese nella nostra cittadina. I suoi parenti che risiedono ad Oristano sono già in quarantena obbligatoria e sua figlia è stata già sottoposta al tampone a cui è risultata negativa al virus”.

Lo ha reso noto il Sindaco Antonello Figus, che aggiunge: La situazione è quindi sotto controllo della Asl e ho avuto modo di interloquire con la signora che è serena e spera di essere dimessa quanto prima anche se al momento sono presenti ancora tutti i sintomi del virus. Nessun allarmismo quindi ma è necessario rispettare severamente tutte le norme previste dalle diverse ordinanze come contrasto al contagio da coronavirus”.