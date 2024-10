Non contribuivano alle spese, non l’aiutavano nelle attività domestiche, inoltre rientravano nel cuore della notte e lasciavano le proprie cose in giro per casa. Come riporta TgCom 24, due fratelli di 42 e 40 anni infastidivano con questi comportamenti la propria madre, di 75, con cui ancora vivono, e lei, ormai esasperata, ha deciso di fargli causa.