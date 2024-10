Ritorna a Cagliari con rinnovato entusiasmo la tradizionale kermesse "Fiera Natale", in in programma dal 12 al 23 dicembre 2015. In un'accogliente e familiare atmosfera di festa si è alzato oggi il sipario sulla 34^ edizione di questa mostra mercato contrassegnata da eccellenze e qualità di prodotti agroalimentari, d'artigianato e di articoli da regalo.

Sette padiglioni utilizzati per gli oltre 300 espositori presenti e ancora 30 gazebo all'aperto, alcune aree verdi interamente dedicate ai bambini e alle attività ludiche in tema natalizio, trasformano i 10 mila metri quadrati utilizzati del quartiere fieristico in una vera e propria "cittadella dello shopping".

Un accogliente un luogo di ritrovo per tutta la famiglia.

Tra nuovi espositori presenti per la prima volta e altri che credendo nella manifestazione hanno confermato la loro presenza, i settori merceologici rappresentati tra gli stand sono i più vari. Come sempre però possono essere circoscritti al settore dell'Artigianato sardo, estero e nazionale, all'Agroalimentare locale con le particolari eccellenze dei vari territori, importante in questa 34 edizione, la partecipazione dei produttori Coldiretti, infine il settore Idee regalo con una grande varietà di soluzioni alla portata di tutte le tasche.

Orari al pubblico:

da lunedì a giovedì 16.00 – 20.00; da venerdì a domenica 10.00 – 20.00; nei giorni lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre orario continuato 10.00 – 20.00