In Sardegna

La Fiera della Sardegna - si legge nel comunicato diffuso questo pomeriggio - da sempre al fianco degli espositori, considerata la forte crisi economica in atto, ulteriormente aggravata dalle condizioni meteo avverse, che non hanno consentito una serena fruibilità dell'esposizione da parte dei visitatori, decide da oggi mercoledì 30 aprile l'estensione della fascia di gratuità per il pubblico dalle h.15 a fine manifestazione.