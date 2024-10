Il Consorzio turistico per l’Iglesiente parteciperà dal 4 al 6 marzo alla fiera del Turismo di Lione Mahana 2022, per rappresentare il territorio del Sud Ovest della Sardegna e in particolare i suoi grandi Soci: il Cammino Minerario di Santa Barbara e la Città di Iglesias con tutte le sue bellezze e peculiarità, tra cui i siti minerari.

Non è la prima volta che ci si rivolge al mercato francese in una delle sue fiere più importanti. Si tratta infatti di un mercato che può giungere in Sardegna grazie a oltre 10 tratte aeree e 6 navali, un mercato interessato alla natura e alle bellezze paesaggistiche, un mercato alla ricerca di esperienze enogastronomiche e attività che si possono vivere 365 giorni l’anno.

Sardegna Live ha incontrato Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico per l’Iglesiente:

“Per noi è un vero orgoglio poter rappresentare il territorio, non solo sardo e in particolare del Sud Sardegna, ma anche quello italiano, in quanto la nostra sarà l'unica rappresentanza italiana. Per noi è fondamentale farci conoscere sia nelle fiere classiche che, soprattutto, in quelle da dove abbiamo notato più arrivi dei flussi turistici: il popolo francese ama la natura e i cammini, 3 su 4 praticano sport all'aria aperta e sarà per noi una grande occasione per rivolgerci a loro, visti i loro principali interessi e passioni”.