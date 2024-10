Le fiamme si sono sollevate in pochissimi minuti. Sono decine le rotoballe, custodite all’aperto, in un’azienda agricola, andate a fumo. L’incendio è avvenuto oggi pomeriggio in località Murtas Artas nel Comune di Siniscola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno domato le fiamme e impedito che si propagassero anche al capannone che conteneva altre scorte di foraggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire cosa abbia scaturito l’incendio.