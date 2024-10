“Due quintetti” è il titolo del secondo appuntamento con “Fiati, il respiro della musica”, la rassegna curata dal Dipartimento Fiati del Conservatorio "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari.

L’evento, in programma giovedì 12 aprile alle 18.00 nell’auditorium del Conservatorio, avrà come titolo “Due quintetti” e che vedrà alternarsi sul palco due diverse formazioni a fiati composte in prevalenza dai migliori studenti del Conservatorio.

La serata si aprirà nel segno di Franz Danzi e proseguirà con brani di Jaques Ibert e Claude Debussy, eseguiti da Giulia Lallai (flauto), Lia Scalas (oboe), Davide Melis (clarinetto), Sonia Vargiu (fagotto) e Miriam Picciau (corno).

La seconda parte sarà incentrata sulle note di Giuseppe Cambini e di Darius Milhoud e vedrà protagonisti il docente Andrea Mocci (sassofono solista nella Scaramouche di Milhoud) e gli studenti Marina Onidi (flauto), Laura Piras (oboe), Fabrizio Fadda (clarinetto), Theo Puddu (fagotto), Serena Flore (corno).