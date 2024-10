Dalle segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti alle 21 circa, per un vasto incendio che ha interessato un cumulo di masserizie e delle imbarcazioni in disuso, in località Sa Punta, nel comune di Sarroch.

Sul posto è stata invitata la squadra 4A del distaccamento cittadino portuale, intervenuta con un auto pompa serbatoio e il supporto di un’auto botte pompa, con sette operatori. Una volta avuto ragione delle fiamme e messa in sicurezza l'area circostante, si è proceduto con le verifiche tecniche per risalire alle cause che possono aver scaturito il rogo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Pula.