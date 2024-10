Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sulla Provinciale 4, nel comune di Villasor: un vasto incendio ha letteralmente avvolto i capannoni con all’interno rotoballe di fieno e attrezzature varie.

Gli operatori del 115 sono intervenuti poco prima della mezzanotte, coordinati dalla Sala operativa con 6 automezzi, di cui un Aps (autopompa serbatoio), 2 Abp di supporto (autobotti) e un fuoristrada con modulo antincendio.

Sul posto anche due automezzi movimento terra del Gos (gruppo operativo speciale) per la bonifica dell’area, per un totale di 11 unità operative. L’intervento è ancora in corso e le cause del rogo sono in fase di accertamento.