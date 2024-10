Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intorno alle due del mattino, per un incendio di un’auto, una Fiat Punto, parcheggiata in via Leonardo Da Vinci, a Sestu.

Le fiamme hanno coinvolto anche in abitazione adiacente, la squadra del 115 è dovuta Intervenire anche all’interno della casa invasa dal fuoco, fortunatamente non c’era nessuno. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma c’è il forte sospetto che sia doloso.