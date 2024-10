Durante la notte i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme di due incendi che hanno colpito due auto: il primo episodio in via Arno, intorno alle 2.30, mentre l’altro, che ha coinvolto sempre un veicolo in sosta, è avvenuto in via Monte Poni.

La sala operativa del 115, ha ricevuto le chiamate, e ha coordinato le squadre prontamente inviate sul posto, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e avviare le procedure per mettere in sicurezza la zona. Le indagini sono in corso per capire la dinamica del rogo.