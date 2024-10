Un vasto e pericoloso incendio nel centro abitato, ha coinvolto una scuola dismessa, due autovetture e un cassonetto. E’ accaduto intorno alle 2.40 circa, quando i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti per le fiamme in via Flumentepido,angolo via Baudi Carlo di Vesme, che hanno coinvolto masserizie all'interno del cortile di un asilo abbandonato, un grosso albero, due autovetture, e un cassonetto, al momento dell'arrivo sul posto non si e potuto constatare da dove possa essere partito l'innesco in quanto l'incendio era generalizzato.

Gli operatori coordinati dalla sala operativa del 115, all'arrivo sul posto hanno provveduto a far uscire dello stabile, invaso dal fumo, alcune persone senza tetto che dimorano e occupano una parte delle aule, a spegnere le autovetture e il cassonetto coinvolti dalle fiamme, successivamente hanno provveduto allo spegnimento e la bonifica di un vasto cumulo di rifiuti vari e alla messa in sicurezza della sede stradale. L'intervento é terminato dopo due ore.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un APS (autopompa serbatoio), un fuoristrada con modulo antincendio, un autobotte, per un totale di:

3 automezzi e 7 unità. Sul posto erano presenti gli agenti delle Volanti, mentre le cause del rogo sono in fase di accertamento.