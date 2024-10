Gli incendi in Sardegna non si placano neppure oggi che sono tornate le piogge. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Farcana sta intervenendo in queste ore nel territorio di Torpè, dove a sud dell'abitato sono divampate le fiamme.

Il velivolo della flotta regionale sta coadiuvando la pattuglia del Corpo forestale di Lula intervenuta via terra.