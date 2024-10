Incendio macchia mediterranea squadre Vigili del Fuoco da Iglesias e Carbonia a protezione di case e strutture. Nella tarda mattinata di oggi un incendio di macchia mediterranea si è sviluppato nelle campagne di Masua.

La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento dei distaccamenti di Iglesias e Carbonia con autopompe e automezzi fuoristrada dotati di modulo Aib (antincendio boschivo) e il supporto di autobotti, sul posto inviato anche personale della sede centrale di viale Marconi con il funzionario di guardia.

Le squadre dei pompieri hanno presidiato a protezione di strutture e case. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Corpo Forestale Regionale e due mezzi aerei. La situazione è sotto controllo il rogo risulta in fase di bonifica con lo spegnimento degli ultimi focolai residui per la messa in sicurezza dell'area coinvolta. Le fiamme hanno coinvolto circa 5 ettari di macchia mediterranea.