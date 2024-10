Intorno all’1.05, in via Oliena, una Mini Cooper è stata completamente avvolta dalle fiamme, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti per cercare di evitare che il rogo si propagasse alle altre auto in sosta. Stando ai primi accertamenti pare si tratti del gesto consueto dei piromani.

