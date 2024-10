Paura nella notte a Villasor, quando, intorno alle 2.30 in via Piemonte, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

Lintero edificio è stato interessato dal rogo, le squadre di pronto intervento del 115, supportate anche da un’autobotte, hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme: è stato tratto in salvo anche un cane, mentre fortunatamente non si sono registrati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.