Incendio di un’autovettura nel centro abitato, i Vigili del Fuoco nella notte evitano la propagazione delle fiamme a una palazzina adiacente. Intorno all’una del mattino, una Smart è stata avvolta dalle fiamme in via Lucio Floro Anneo, a Monserrato: la squadra di Pronto intervento arrivata sul posto ha subito estinto l’auto in fiamme evitandone il coinvolgimento alla palazzina adiacente, dove la facciata ha subito alcuni danni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Tragedia sfiorata

Intorno alle 2 invece nuovo intervento delle squadre del 115, stavolta sulla statale 195, al km 33.300, dove due coniugi che dormivano nel loro camper sono stati sorpresi dalle fiamme, hanno tempestivamente chiamato il numero di emergenza 115 che ha inviato sul posto la squadra VVF di pronto intervento, "fiamme spente", area messa in sicurezza, al suo interno l’abitacolo conteneva anche una bombola di gpl.

Sulle dinamiche del rogo sono ancora in fase gli accertamenti, fortunatamente i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo senza gravi conseguenze.