Erano circa le 9 di questa mattina quando i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari sono intervenuti in via Schiavazzi, nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia, per domare le fiamme che divampavano nella cantina di una palazzina.

I Vigili del fuoco, coordinati dalla Sala operativa del 115, hanno spento l'incendio che ha danneggiato varie attrezzature custodite all'interno del locale. L'area è stata messa in sicurezza e ora si indaga per capire cosa abbia generato le fiamme.