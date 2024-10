Nella mattinata odierna, verso le ore 9, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Gavoi impegnati in un servizio di controllo del territorio, intervenivano presso un’abitazione del comune di Lodine, attirati dal denso fumo nero che proveniva dal tetto della casa.

Giunti sul posto i militari constatavano che la casa era abitata da due signore anziane, le quali non si erano accorte che dopo aver accesso il cammino la canna fumaria si era incendiata nella parte superiore con il rischio che prendesse fuoco il tetto in legno. I Carabinieri provvedevano immediatamente a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e a tranquillizzare e mettere in sicurezza le due anziane.

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto procedeva ad estinguere le fiamme che si stavano propagando evitando che si potessero diffondere al resto della casa. Le due signore stanno bene ma ancora un po' spaventate.