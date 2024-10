Fiamme nella tarda serata odierna, nella roulotte-baraccopoli in via Is Mirrionis, fronte campi Cus, dove da tempo (nello sterrato), ci sono anche diverse auto abbandonate.

Le fiamme stanno divorando una sorta di rifugio dove dimorano alcune persone: sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi. Impossibile, almeno per ora, stabilire le cause del rogo: forse potrebbe essere di origine dolosa. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.