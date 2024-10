Incendio locale bar in un distributore di carburanti nella statale 387, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l'area. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "2A" della sede centrale dei Vigili del Fuoco del Comando con il supporto di un autobotte sono intervenuti intorno alle 00:20 nei pressi della strada statale 387 all'altezza del km 22,500 in territorio del comune di Dolianova CA, per l'incendio di un locale adibito a bar nell'area di un distributore di carburanti.

Gli operatori VVF all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza del locale coinvolto e dell'area evitando la propagazione delle fiamme all'intera attività.

Le squadre VVF hanno operato con un'Aps (autopompa serbatoio) e un'Abp (autobotte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, presumibilmente di origine dolosa. Sul posto è intervenuta intervenuti anche una Radiomobile dei Carabinieri del Comando stazione di Dolianova, agli ordini del Tenente Gianni Russo, per quanto di loro competenza.