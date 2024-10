Ieri notte, intorno alle 23, la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta presso il piazzale di uno stabile sito in via Roma, a Budoni.

Qui, presso un'officina, tre auto sono state coinvolte da un incendio e hanno riportato ingenti danni. Sul posto i carabinieri di Torpè.

Sono al vaglio degli inquirenti gli elementi riscontrati per determinare le cause dell'incidente. Non è da scartare l'ipotesi di un’origine dolosa del rogo.