Incendio in un'azienda agricola nei pressi della statale 198, coinvolte dalle fiamme 2500 balle di foraggio, un trattore e un'autovettura, i Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi per spegnere le fiamme.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, nella tarda serata di ieri 15 ottobre, la squadra "9A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas, è intervenuta nell'agro del comune di Serri nei pressi della strada statale 198, per un incendio che si è sviluppato intorno alle 20 all'interno di un'azienda agricola, le fiamme hanno interessato circa 2500 balle di foraggio, e coinvolto un trattore e un'autovettura.

Gli operatori del 115 hanno operato con due automezzi e sette operatori, un'autopompa e il supporto di un'autobotte inviata dalla sede centrale del Comando di viale Marconi Cagliari. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore sino a questa mattina con la bonifica di focolai residui, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.