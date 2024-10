Incendio di un’abitazione, in fiamme anche un garage: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza la struttura. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco di via Roma, a Cagliari, è intervenuta intorno alle 5.30 in via IX° maggio, a Capoterra, per un incendio che si è sviluppato in una casa per poi propagarsi in una cucina e in un garage, dove sono stati coinvolti dalle fiamme interni e alcune attrezzature.

Sul posto gli operatori della squadra hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area e la struttura, con tre automezzi un'Aps (autopompa serbatoio) e due autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando di viale Marconi.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta e ferita, mentre sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.