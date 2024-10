Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari per un incendio sprigionatosi all’interno di un locale interrato di circa 50 metri quadri, in via delle Spighe, a Pirri. Le fiamme hanno coinvolto alcuni arredi e materassi posizionati all’interno dei locali.

In via precauzionale gli occupanti degli appartamenti soprastanti (adibiti a casa famiglia) sono stati fatti evacuare immediatamente da un collega del 115, libero dal servizio.

Sul posto due mezzi e 7 uomini che hanno avuto ragione delle fiamme prima che assumesse proporzioni maggiori. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.