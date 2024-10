Nella mattinata odierna, domenica 12 novembre, si è verificato un incendio in un'abitazione nel centro di Tertenia. Le fiamme, divampate per cause accidentali, hanno interessato il vano scala di un condominio di tre piani.

A causa del rogo sono andati distrutti alcuni attrezzi da lavoro, mentre il fumo interessava i piani superiori. Il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione ha permesso l'evacuazione di alcune persone che in quel momento si trovavano in casa, una delle quali, una donna 54enne, ha avuto necessità dell'intervento dei sanitari del 118 per le inalazioni dei fumi di combustione.

L'intervento della squadra del 115 ha permesso l'estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza della parte condominiale interessata dall'incendio. Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri della Stazione di Tertenia e il 118.