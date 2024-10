Questa sera a Orosei un incendio si è sviluppato all’interno di una palazzina grezza in via Santa Teresa verso le ore 18.30.

Sul posto sono immediatamente giunti i militari della locale stazione che hanno atteso l’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Le cause del rogo, che sono ancora da stabilire, hanno interessato un sottoscala in uso ai proprietari di nazionalità cinese di un negozio di articoli vari, situato proprio a fianco, ma che non è stato interessato dalle fiamme.

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Siniscola, che stanno effettuando i rilievi sullo stabile interessato.