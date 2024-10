La sala operativa 115 dei Vigili del fuoco di Cagliari, intorno alle 5, ha ricevuto la richiesta di soccorso per una incendio di una macelleria in via Trincea dei Razzi a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. Sul posto sono intervenute una squadra di pronto intervento VVF dal distaccamento porto di Cagliari con Aps (Auto Pompa Serbatoio).

All'arrivo gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a spegnere le fiamme. Sta operando anche il personale del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dal Comando Vigili del fuoco di Cagliari per appurare se si sia trattato di un rogo doloso o accidentale.