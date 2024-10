Incendio intorno alle ore 11.30 in una abitazione del centro abitato: i Carabinieri hanno allertato la centrale dei Vigili del Fuoco per un incendio nella centralissima via Marconi. Sul posto sono immediatamente arrivate le squadre del 115 da Mandas con un Aps e una Abs, con un’ambulanza del 118 Emergency Sardegna da Senorbi: la paura è che ci fossero feriti coinvolti all’interno dell’edificio.

Una volta sul posto, durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno fortunatamente constatato l’assenza di persone nel caseggiato e l’assenza di pericoli per Vigili del Fuoco. Dai primi rilievi pare che il rogo sia partito dalla cucina, ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica.