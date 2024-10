I Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato in un abitazione di due piani: ingenti i danni provocati dalle fiamme, fortunatamente è stata messa in salvo una donna di 84 anni, Gesuina Mameli, di Villaputzu, che è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata per precauzione al presidio ospedaliero San Marcellino.

La sala operativa del 115, ricevuta la prima chiamata, ha inviato sul posto la squadra 8A del distaccamento di San Vito, che all'arrivo sul luogo dell'intervento, ha provveduto a soccorrere l’anziana terrorizzata e a spegnere le fiamme. Successivamente si è provveduto alla bonifica della struttura e ad effettuare le verifiche di messa in sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.