Da segnalazioni pervenute alla sala del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina intorno alle 6:15 per un incendio che si è sviluppato in un vecchio stabile di via Argiolas, nel quartiere di Pirri: in fiamme il tetto strutturato con travi e lamellari in legno.

Sul posto la squadra di pronto intervento ha operato con un Aps e il supporto di un'autoscala, dove gli operatori hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della struttura evitando la propagazione delle fiamme all'intero stabile. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.